03.04.2023 21:44 Рита Парфенова

Пункти Незламності Харкова отримали електрогенератори

Благодійники передали електрогенератори в пункти обігріву при закладах освіти Харкова.



t.me/citykharkivua

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, електрогенератори передала німецько-українська благодійна організація «Синьо-жовтий хрест». Вони використовуватимуться у «пунктах незламності» на випадок тривалого відключення світла.



У передачі генераторів взяли участь Харківський міський голова Ігор Терехов, народний депутат України Павло Сушко та волонтерка благодійної організації «Синьо-жовтий хрест» Єлізавета Голеніщева.



Очільник міста подякував усім за надану підтримку та повідомив, що вже найближчим часом генератори доставлять до 14 закладів освіти Харкова.



«Я вдячний народному депутату та волонтерам за такі результати роботи. Впевнений, що ці генератори будуть затребувані, адже зараз це просто предмети першої необхідності. До того ж, ми будемо використовувати їх і для потреб шкіл», - зазначив Ігор Терехов.





Проєкт був реалізований за інформаційної та логістичної підтримки фонду Павла Сушка та фінансової підтримки німецької фундації «RTL - Wir helfen Kindern».

Раніше РЕДПОСТ писав, що упродовж тижня Обласний гумштаб відправив жителям Харківщини майже 6000 проднаборів і понад 16000 літрів олії.



