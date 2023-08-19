Прогноз погоди у Харкові на 19 серпня

У Харкові хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
19 серпня очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північно-східний, 5–10 м/с.
Температура повітря: вночі 17–19°С, вдень 30–32°С.
Можливі нові знайомства та здобуття нового досвіду – навіть там, де ви цього зовсім не очікуєте. Прислухайтеся до інтуїції – це допоможе у потрібну хвилину.
У Харкові хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним. Без опадів.
Сьогодні православні відзначають Преображення Господнє, яке в народі називають Яблучним Спасом.
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