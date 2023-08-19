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19.08.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 19 серпня

У Харкові хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним. Без опадів.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

19 серпня очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер північно-східний, 5–10 м/с.

Температура повітря: вночі 17–19°С, вдень 30–32°С.

Народні прикмети

  • Погода цього дня вказувала на майбутню осінь: який день на другий Спас, така і Покрова (14.10).
  • 19 серпня сухий день – осінь буде без дощів, сонячний та спекотний – чекайте морозної зими.
  • Якщо бджоли збираються в рій і почав мряжити дрібний дощ, незабаром настане холодна і дощова осінь.
  • Сильний вітер цього дня також віщує сувору зиму.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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