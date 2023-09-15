15.09.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 15 вересня

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Дощ йтиме весь час. Удень він посилиться, а до вечора послабшає.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

15 вересня очікується хмарна погода з проясненнями. По Харкову вночі невеликий короткочасний дощ, вдень помірний дощ.



По області вдень 15 вересня в південно-західній половині області очікуються значні дощі. (I рівень небезпечності, жовтий). У північно-східній половині області помірний дощ. Місцями грози.

Вітер південно-східний, 7 - 12 м/с.

Температура повітря: вночі 8 - 10° тепла, вдень 16 - 18°.

Народні прикмети

15 вересня відбувається перехід середньодобової температури повітря через 10ºС.

Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде холодною.

Якщо цього дня ясно, то осінь буде теплою.

Дощ віщує сухий осінній сезон.

Низькі хмари обіцяють непогоду найближчим часом.

Червоний захід сонця цього дня віщує сильні морози.