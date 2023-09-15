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15.09.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 15 вересня

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Дощ йтиме весь час. Удень він посилиться, а до вечора послабшає.

дощ

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

15 вересня очікується хмарна погода з проясненнями. По Харкову вночі невеликий короткочасний дощ, вдень помірний дощ.

По області вдень 15 вересня в південно-західній половині області очікуються значні дощі. (I рівень небезпечності, жовтий). У північно-східній половині області помірний дощ. Місцями грози.

Вітер південно-східний, 7 - 12 м/с.

Температура повітря: вночі 8 - 10° тепла, вдень 16 - 18°.

Народні прикмети

  • 15 вересня відбувається перехід середньодобової температури повітря через 10ºС.
  • Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде холодною.
  • Якщо цього дня ясно, то осінь буде теплою.
  • Дощ віщує сухий осінній сезон.
  • Низькі хмари обіцяють непогоду найближчим часом.
  • Червоний захід сонця цього дня віщує сильні морози.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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