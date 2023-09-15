Прогноз погоди у Харкові на 15 вересня

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Дощ йтиме весь час. Удень він посилиться, а до вечора послабшає.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
15 вересня очікується хмарна погода з проясненнями. По Харкову вночі невеликий короткочасний дощ, вдень помірний дощ.
По області вдень 15 вересня в південно-західній половині області очікуються значні дощі. (I рівень небезпечності, жовтий). У північно-східній половині області помірний дощ. Місцями грози.
Вітер південно-східний, 7 - 12 м/с.
Температура повітря: вночі 8 - 10° тепла, вдень 16 - 18°.
День сприяє спілкуванню, знайомствам, проте може виникати спокуса прийняти бажане за дійсне, тож від радикальних кроків краще утриматися.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Дощ йтиме весь час. Удень він посилиться, а до вечора послабшає.
15 вересня 1885 року відбулося офіційне відкриття Харківського практичного технологічного інституту.
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