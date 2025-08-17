    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Зруйновані будівлі, двоє постраждалих внаслідок ворожих ударів по Харківщині (фото)
17.08.2025  11:19   Дмитро Колонєй

Зруйновані будівлі, двоє постраждалих внаслідок ворожих ударів по Харківщині (фото)

У прокуратурі Харківщини показали наслідки обстрілів.

Постраждали двоє людей, зруйновані будинки внаслідок ворожих ударів: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, російські інтервенті завдали ударів по Харківщині.
 
  • 17 серпня 2025 року близько 8:00 російська армія здійснила артилерійський обстріл м. Купʼянськ. Вибухове поранення отримав 43-річний чоловік.
  • 16 серпня близько 18:00 збройні сили рф завдали авіаційного удару по селу Нова Козача Харківського району. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди. 70-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що через удари окупантів постраждали п'ять мешканців Харківщини.
 
