17.08.2025 11:19 Дмитро Колонєй
Зруйновані будівлі, двоє постраждалих внаслідок ворожих ударів по Харківщині (фото)
У прокуратурі Харківщини показали наслідки обстрілів.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, російські інтервенті завдали ударів по Харківщині.
-
17 серпня 2025 року близько 8:00 російська армія здійснила артилерійський обстріл м. Купʼянськ. Вибухове поранення отримав 43-річний чоловік.
-
16 серпня близько 18:00 збройні сили рф завдали авіаційного удару по селу Нова Козача Харківського району. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди. 70-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав, що через удари окупантів постраждали
п'ять мешканців Харківщини.
