Ворог атакував Харків

Стало відомо, куди саме під Харковом влучили окупанти та з'ясовується чи є прильоти у місті.

Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігр Терехов поінформував,що вибух, який було чутно у Харкові, пролунав за межами міста.

Також стало відомо, що окупаційна армія поцілили по території Малоданилівської громади. Руйнування скління вибуховою хвилею багатоквартирних будинків. 
Щодо постраждалих інформація відсутня.
 
З'явилася інформація, що під ворожим ударом міг опинитися Київський район. Підрозділи ДСНС виїхали на перевірку. Інформація щодо постраждалих на цю хвилину не надходила.
 
