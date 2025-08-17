Ворог атакував Харків

Стало відомо, куди саме під Харковом влучили окупанти та з'ясовується чи є прильоти у місті.
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігр Терехов поінформував,що вибух, який було чутно у Харкові, пролунав за межами міста.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав та наводив фотографії з місця про зруйновані будівлі та постраждалих внаслідок ворожих ударів по Харківщині.
