17.08.2025  13:00   Дмитро Колонєй

Росіяни втратили більше 80 укриттів для особового складу на Харківському напрямку

Оперативна ситуація по Харківському напрямку на 17 серпня 2025 року від ОТУ Харків.

Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківському напрямку минулої доби російські окупанти
  • нанесли 2 авіаційні удари з використанням 4 КАБ І 10 НАР,
  • здійснили 101 обстріл позицій наших військ, з них: 1 обстріл РСЗВ та 49 ударів дронами-камікадзе. 
Сили оборони продовжують знешкодили 11 осіб агресора, з яких - 5 безповоротними.
Загарбники втратили:
  • 1 автомобіль;
  • 30 БпЛА;
  • 1 одиницю спеціальної техніки.
  • 83 укриття для особового складу;
  • 2 стартові позиції запуску БпЛА;
  • 1 місце зберігання ПММ.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби українські військові відбили кілька спроб прориву окупантів у районах Кам’янки, Кіндрашівки, Западного, Голубівки та Степової Новоселівки.
 
