17.08.2025
Росіяни втратили більше 80 укриттів для особового складу на Харківському напрямку
Оперативна ситуація по Харківському напрямку на 17 серпня 2025 року від ОТУ Харків.
, на Харківському напрямку минулої доби російські окупанти
-
нанесли 2 авіаційні удари з використанням 4 КАБ І 10 НАР,
-
здійснили 101 обстріл позицій наших військ, з них: 1 обстріл РСЗВ та 49 ударів дронами-камікадзе.
Сили оборони продовжують знешкодили 11 осіб агресора, з яких - 5 безповоротними.
Загарбники втратили:
-
1 автомобіль;
-
30 БпЛА;
-
1 одиницю спеціальної техніки.
-
83 укриття для особового складу;
-
2 стартові позиції запуску БпЛА;
-
1 місце зберігання ПММ.
