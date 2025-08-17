    
Главная Новини Харкова Влада Ми маємо план відбудови і впевнено рухаємося за ним - Ігор Терехов
17.08.2025  18:35   Дмитро Колонєй

Ми маємо план відбудови і впевнено рухаємося за ним - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов розповів в ефірі національного телемарафону про хід відновлення будинків Харкова.


Ми маємо план відбудови і впевнено рухаємося за ним - Ігор Терехов
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов розповів в телеефірі національного телемарафону, що
 
  • близько 1,4 тис. житлових будинків, які постраждали внаслідок обстрілів, були відновлені в Харкові з початку повномасштабного вторгнення. 
  • у 2025 року в місті запланували відбудувати 200 будинків, і станом на зараз роботи вже завершені у понад 140 з них.
 
«Ми маємо план відбудови і впевнено рухаємося за ним. Звичайно, ресурсів не вистачає, адже збитки, завдані російським агресором, величезні - близько 10 млрд євро. З таким навантаженням самостійно не впорається ні міський бюджет, ні державний. Тому ми залучаємо допомогу міжнародних партнерів і фінансових інституцій. Відбудова житла - це пріоритет для Харкова, питання повернення харків’ян до міста. І саме на цьому ми постійно акцентуємо увагу уряду та всіх партнерів, які долучаються до цієї роботи», - наголосив Ігор Терехов.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові проведуть аукціони з продажу прав оренди землі під житлову забудову, а умови програми доступного житла змінили, збільшивши допустимий вік будинків.
 

 

Тэги:  ігор терехов, будинки, харків, відновлення, ремонт, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
15.08 Влада Ігор Терехов: Роботу транспорту в Харкові подовжать через скорочення комендантської години 14.08 ЖКГ У Харкові відновили понад 140 будинків 14.08 Медицина У двох харківських лікарнях уже можна проводити операції та реанімацію під землею, – Ігор Терехов
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 