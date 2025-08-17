17.08.2025 18:35 Дмитро Колонєй

Ми маємо план відбудови і впевнено рухаємося за ним - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов розповів в ефірі національного телемарафону про хід відновлення будинків Харкова.



Як повідомляє РЕДПОСТ , мер Харкова Ігор Терехов розповів в телеефірі національного телемарафону, що

близько 1,4 тис. житлових будинків, які постраждали внаслідок обстрілів, були відновлені в Харкові з початку повномасштабного вторгнення.

у 2025 року в місті запланували відбудувати 200 будинків, і станом на зараз роботи вже завершені у понад 140 з них.

«Ми маємо план відбудови і впевнено рухаємося за ним. Звичайно, ресурсів не вистачає, адже збитки, завдані російським агресором, величезні - близько 10 млрд євро. З таким навантаженням самостійно не впорається ні міський бюджет, ні державний. Тому ми залучаємо допомогу міжнародних партнерів і фінансових інституцій. Відбудова житла - це пріоритет для Харкова, питання повернення харків’ян до міста. І саме на цьому ми постійно акцентуємо увагу уряду та всіх партнерів, які долучаються до цієї роботи», - наголосив Ігор Терехов.

