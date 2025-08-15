15.08.2025 11:27 Рита Парфенова

У Харкові проведуть аукціони з продажу прав оренди землі під житлову забудову

Міська рада оголосила про земельні торги, перші з яких стосуються двох ділянок на вул. Семикінській для будівництва багатоквартирних будинків.

Як повідомляє РЕДПОСТ, Харківська міська рада запровадила проведення земельних торгів із продажу земельних ділянок або прав оренди на них. Аукціони дозволяють продати право власності чи оренди учаснику, який запропонує найвищу ціну за лот.

За інформацією міськради, цей механізм сприятиме раціональному використанню земель та збільшенню надходжень до бюджету. Організатором аукціонів визначено Департамент земельних відносин.

Станом на 7 серпня 2025 року в електронній торговій системі опубліковано оголошення про проведення торгів щодо продажу прав оренди на дві земельні ділянки комунальної власності, призначені для будівництва багатоквартирних житлових будинків на вул. Семикінській (ріг вул. Мирної).

Також міська рада запровадила продаж вільних від забудови земельних ділянок або прав оренди на них на конкурентних засадах. Зацікавлені особи можуть звертатися до міськради з пропозиціями щодо отримання у власність або користування землі шляхом участі у торгах.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що до Київського районного суду м. Харкова передано обвинувальний акт стосовно 52-річного чоловіка, обвинуваченого у самовільному зайнятті земельної ділянки та будівництві на ній споруд.