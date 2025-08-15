15.08.2025 10:55 Рита Парфенова

Суд розгляне справу про самовільне будівництво лазні та басейну на березі річки Харків

Обвинувачений разом із дружиною огородили ділянку комунальної власності в прибережній захисній смузі та збудували на ній споруди без дозвільних документів.

До Київського районного суду м. Харкова передано обвинувальний акт стосовно 52-річного чоловіка, обвинуваченого у самовільному зайнятті земельної ділянки та будівництві на ній споруд, вчинених групою осіб щодо земель в охоронних зонах (ч.ч. 2, 4 ст. 197-1 КК України). Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, подружжя без правових підстав зайняло земельну ділянку комунальної власності, розташовану на березі річки Харків у Київському районі. Ця територія входить до прибережної захисної смуги та належить територіальній громаді міста.

Обвинувачений і його дружина огородили ділянку парканом, обмеживши доступ іншим особам, та фактично приєднали її до приватної території, що належить дружині. Згодом на самовільно зайнятій землі вони розпочали будівництво лазні та стаціонарного басейну без отримання дозвільних документів, порушивши вимоги земельного та водного законодавства.

Судово-економічна експертиза встановила, що діями обвинувачених територіальній громаді завдано матеріальної шкоди на понад 415 тис. грн.

