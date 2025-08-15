15.08.2025 10:17 Рита Парфенова

У Харкові підготували понад 87% електромереж у будинках до опалювального сезону

Працівники «Харківміськліфт» завершили підготовчі роботи майже в 6,8 тис. будинків та продовжують ремонти ліфтів і внутрішніх електромереж.

Фахівці КСП «Харківміськліфт» продовжують підготовку внутрішньобудинкових електромереж до початку опалювального сезону. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на харківську міськраду.

Станом на сьогодні роботи виконано у майже 6,8 тис. будинків, що становить понад 87% від запланованого обсягу.

Паралельно комунальники обробляють заявки мешканців щодо ремонту ліфтового обладнання та електромереж у будинках. Протягом минулого тижня спеціалісти виконали понад 1,2 тис. звернень, зокрема 179 виїздів на випадки застрягання пасажирів у ліфтах, які переважно траплялися через аварійні відключення електроенергії.

Наразі в будинках комунальної форми власності працюють понад 6,6 тис. ліфтів, тоді як на ремонті перебувають 11 підйомників.

