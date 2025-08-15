15.08.2025 09:49 Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 15 серпня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 15 серпня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків – 14

Золочів – 13

Богодухів – 15

Коломак – 12

Великий Бурлук – 12

Печеніги – 10

Слобожанське – 10

Куп’янськ – 11

Берестин – 11

Лозова – 12

Ізюм – 14

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

