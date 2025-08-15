    
Четверо загиблих і двоє поранених за добу внаслідок російських атак на Харківщині (фото)
15.08.2025  09:29   Рита Парфенова

Четверо загиблих і двоє поранених за добу внаслідок російських атак на Харківщині (фото)

Окупанти завдали ударів по Харківському, Чугуївському, Ізюмському та Куп’янському районах, застосувавши авіабомби, дрони-камікадзе та інші безпілотники.


Фото: Поліція Харківської області

Протягом доби російські війська атакували Харківський, Чугуївський, Ізюмський та Куп’янський райони Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Проти мирного населення окупанти застосували керовані авіабомби, FPV-дрони та інші безпілотні літальні апарати. Пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури.

14 серпня в Куп’янському районі російський безпілотник влучив у легковий автомобіль. Загинули чоловік та жінка, ще одна жінка отримала вибухові поранення й була госпіталізована.

Внаслідок авіаудару по селищу Нова Козача Харківського району загинув 38-річний місцевий житель, ще один чоловік отримав поранення та перебуває в лікарні. У селі Козача Лопань Дергачівської громади загинув 64-річний чоловік.

Росіяни атакували чотири райони Харківщини

Також зафіксовано обстріли Чугуївського та Ізюмського районів із застосуванням БпЛА. Пошкоджено господарчі будівлі, приватні будинки, дах багатоповерхівки, гараж і споруди фермерського господарства. Постраждалих немає.

Росіяни атакували чотири райони Харківщини

14 серпня поліцейські провели дев’ять оглядів місць подій та відкрили 15 кримінальних проваджень за фактами збройної агресії рф. Від початку повномасштабного вторгнення слідчі Харківщини зареєстрували 25 963 воєнні злочини, скоєні на території області.

Росіяни атакували чотири райони Харківщини

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби в Ізюмському районі області рятувальники ліквідували наслідки російських атак, гасили пожежі та працювали під загрозою повторних ударів.

Росіяни атакували чотири райони Харківщини

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
Материалы по теме

 
