15.08.2025 08:45 Рита Парфенова

За добу на Харківщині відбито шість атак російських військ на двох напрямках

Окупанти намагалися просунутися на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках, проте Сили оборони зупинили всі спроби штурму.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Південно-Слобожанському напрямку від початку доби зафіксовано одну наступальну дію російських військ поблизу населеного пункту Глибоке.

На Куп’янському напрямку протягом минулої доби відбулося п’ять атак противника. Сили оборони відбивали штурмові дії окупантів у районах населених пунктів Куп’янськ, Голубівка та Загризове.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині за добу знищено понад 40 одиниць ворожої техніки та 33 дрони-камікадзе.