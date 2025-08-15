    
15.08.2025

За добу на Харківщині відбито шість атак російських військ на двох напрямках

Окупанти намагалися просунутися на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках, проте Сили оборони зупинили всі спроби штурму.

мапа генштаб зсу

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Південно-Слобожанському напрямку від початку доби зафіксовано одну наступальну дію російських військ поблизу населеного пункту Глибоке.

На Куп’янському напрямку протягом минулої доби відбулося п’ять атак противника. Сили оборони відбивали штурмові дії окупантів у районах населених пунктів Куп’янськ, Голубівка та Загризове.

мапа генштаб зсу

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині за добу знищено понад 40 одиниць ворожої техніки та 33 дрони-камікадзе.


