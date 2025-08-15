На Харківщині за добу від обстрілів сталося три пожежі: де саме

Протягом доби в Ізюмському районі області рятувальники ліквідували наслідки російських атак, гасили пожежі та працювали під загрозою повторних ударів.
За минулу добу на Харківщині рятувальники тричі залучалися до гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Ізюмському районі. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області.
У селищі Борова російські війська відкривали вогонь тричі за день. Опівдні внаслідок обстрілу загорілася суха трава на відкритій території площею 2,9 га. Увечері ворог двічі атакував фермерське господарство: спочатку зайнялися трактор і гараж на площі 100 м², а через дві години повторний обстріл спричинив пожежу у складському приміщенні площею 50 м². Усі роботи з гасіння проводилися під загрозою нових атак. Постраждалих немає.
Окрім цього, в області ліквідовано 15 загорянь у природних екосистемах загальною площею близько 9 га.
Загалом протягом доби з 14 по 15 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 37 оперативних виїздів:
Піротехнічні підрозділи ДСНС за добу вилучили та знешкодили 93 одиниці вибухонебезпечних предметів.
Раніше РЕДПОСТ писав, що поблизу Нечволодівки Куп’янського району російський безпілотник влучив у цивільний автомобіль. Загинули 69-річні чоловік і жінка, ще одна постраждала госпіталізована.
