Мінімальна пенсія в Україні: чи буде вона зростати

Скільки отримуватимуть пенсіонери.

Як повідомляє РЕДПОСТ , згідно Бюджетній декларації у 2026–2028 роках буде п оступове підвищення прожиткового мінімуму для громадян, які втратили працездатність, а отже — і мінімальної пенсії.

Наразі мінімальна пенсія для українців становить 2361 гривню.

Зростання пенсії буде орієнтуватися на прогнозований рівень інфляції

Заплановані показники мінімальної пенсії:

2026 рік — 2564 грн;

2027 рік — 2715 грн;

2028 рік — 2859 грн.

Таким чином, за три роки мінімальна пенсія зросте майже на 500 гривень. Хоча підвищення не є кардинальним, воно має допомогти пенсіонерам частково компенсувати вплив інфляції та поступове зростання цін на товари й послуги.

Фахівці наголошують, що індексація пенсійних виплат залишається одним із головних механізмів соціального захисту літніх людей, адже саме ця категорія населення найбільше відчуває фінансову нестабільність.

