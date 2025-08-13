13.08.2025 19:00 Дмитро Колонєй

Уряд допоможе ВПО та жителям Харківщини

На засідання Кабміну були оголошені нові умови програми «єОселя» для мешканців Харківщини і не тільки.

Як повідомляє РЕДПОСТ , Прем'єр-міністр Юлія Свириденко поінформувала, що Уряд ухвалив перший пакет рішень для підтримки прифронтових регіонів за дорученням Президента.

"Ми розробляємо програму, яка охоплює 238 громад у 10 областях — це 6,6 млн українців, серед яких 3,7 млн вразливі групи населення.", - зазначила очільниця Уряду.

Так, за програмою «єОселя» держава компенсує 70% першого внеску на іпотеку для ВПО та жителів прифронтових територій, а також 70% виплат по кредиту у перший рік.

Додатково виділяємо 40 тис грн на оплату всіх зборів, пов'язаних з оформленням іпотек.