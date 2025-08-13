На Харківщині ворог цілеспрямовано б’є по ремонтних бригадах, рятувальниках, поліції та медиках

13.08.2025 19:34 Дмитро Колонєй

Оперативна ситуація по Харківщині на 13 серпня 2025 року від ХОВА.

У Куп’янську FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль – поранено людину.

Під час артобстрілу Ківшарівки, одна людина зазнала тяжких поранень і, на жаль, померла у машині екстреної допомоги.

Наразі у Куп’янську перебуває 991 людина. Там немає централізованого газо- і водопостачання, електропостачання значно ускладнене. Ворог цілеспрямовано б’є по ремонтних бригадах, як і по рятувальниках, поліції та медиках.

Кожен виїзд на допомогу цивільним – це окрема спецоперація.