    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині ворог цілеспрямовано б’є по ремонтних бригадах, рятувальниках, поліції та медиках
13.08.2025  19:34   Дмитро Колонєй

На Харківщині ворог цілеспрямовано б’є по ремонтних бригадах, рятувальниках, поліції та медиках

Оперативна ситуація по Харківщині на 13 серпня 2025 року від ХОВА.

Як повідомляє РЕДПОСТ, окупанти продовжують обстрілювати Харківщину.
 
У Куп’янську FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль – поранено людину. 
Під час артобстрілу Ківшарівки, одна людина зазнала тяжких поранень і, на жаль, померла у машині екстреної допомоги.
 
Наразі у Куп’янську перебуває 991 людина. Там немає централізованого газо- і водопостачання, електропостачання значно ускладнене. Ворог цілеспрямовано б’є по ремонтних бригадах, як і по рятувальниках, поліції та медиках.
 
Кожен виїзд на допомогу цивільним – це окрема спецоперація.
 
Куп’янський напрямок залишається найважчим для наших сил оборони. Попри це, ЗСУ тримають свій фронт.
 
За завданням Президента України діти максимально залучаються до офлайн-освіти, створюються при цьому безпечні умови. 
 
  • У 2024 році у змішаному або офлайн-форматі навчалося 15 тисяч дітей.
  • З 1 вересня 256 закладів області працюватимуть у змішаному або офлайн-режимі для 56 тисяч учнів – це чверть усіх школярів Харківщини. 
 
До кінця року планується сбуждувати ще 38 підземних шкіл, що дозволить додатково вивести в офлайн або змішане навчання до 40 тисяч дітей.
 
Нагадаємо, ранішще РЕДПОСТ писав, що поблизу Куп’янська російський дрон атакував поліцейський автомобіль, що їхав на виклик.
 
Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків, смерть, обстріл
