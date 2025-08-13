13.08.2025 19:34 Дмитро Колонєй
На Харківщині ворог цілеспрямовано б’є по ремонтних бригадах, рятувальниках, поліції та медиках
Оперативна ситуація по Харківщині на 13 серпня 2025 року від ХОВА.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, окупанти продовжують обстрілювати Харківщину.
У Куп’янську FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль – поранено людину.
Під час артобстрілу Ківшарівки, одна людина зазнала тяжких поранень і, на жаль, померла у машині екстреної допомоги.
Наразі у Куп’янську перебуває 991 людина. Там немає централізованого газо- і водопостачання, електропостачання значно ускладнене. Ворог цілеспрямовано б’є по ремонтних бригадах, як і по рятувальниках, поліції та медиках.
Кожен виїзд на допомогу цивільним – це окрема спецоперація.
Куп’янський напрямок залишається найважчим для наших сил оборони. Попри це, ЗСУ тримають свій фронт.
За завданням Президента України діти максимально залучаються до офлайн-освіти, створюються при цьому безпечні умови.
-
У 2024 році у змішаному або офлайн-форматі навчалося 15 тисяч дітей.
-
З 1 вересня 256 закладів області працюватимуть у змішаному або офлайн-режимі для 56 тисяч учнів – це чверть усіх школярів Харківщини.
До кінця року планується сбуждувати ще 38 підземних шкіл, що дозволить додатково вивести в офлайн або змішане навчання до 40 тисяч дітей.
