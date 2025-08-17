17.08.2025 19:40 Дмитро Колонєй

Експерти розповіли, що буде з цінами на хліб

Стало відомо, яких цінників на хліб нам слід чекати та чому.



Експерти розповіли, що буде з цінами на хліб



Як повідомляє РЕДПОСТ , головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Усс спрогнозував , що до грудня ціна стандартного буханця хліба може досягти 55 гривень. А голова Всеукраїнської асоціації пекарів (ВАП) Олександр Тараненко передбачає подорожчання хліба в Україні на 20% до кінця 2025 року. Наразі середня ціна хліба в Україні коливається від 43-44 гривень за буханець пшеничного хліба у 650 грамів, до майже 45 гривень за буханець житнього у 300 грамів.

Чому подорожчає хліб

пальне, у разі його подорожчання. Зростання не матиме галопуючого характеру і збільшуватиметься поступово, але до кінця року — це неминуче.

зростання цін на всі складові товару – борошно, дріжджі, жири, цукор.

вартість електроенергії,

логістика,

вимога держави для підприємств, критично важливих для економіки та з правом бронювати персонал, підвищити зарплати до 20 тис. грн.

У разі можливого масований удар ракет і дронів зазнають підприємства хлібобулочної промисловості, через зниження пропозиції ціни можуть зрости сильніше. Але якщо поряд з існуючими почнуть працювати нові виробничі потужності з випуску хліба, через зростання пропозиції ціни можуть піти вниз.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram