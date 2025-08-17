17.08.2025 20:31 Дмитро Колонєй
Юний лихач влаштував аварію на головній вулиці Харкова
Поліція встановлює обставини ДТП в центрі Харкова.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, 17 серпня 2025 близько 18:00 на Сумській вулиці 18-річний водій Audi при обгоні зіткнувся з авто ВАЗ 2101 під керуванням 56-річного чоловіка, який рухався в попутному напрямку. Внаслідок цього ВАЗ 2101 врізався в рекламний бігборд на узбіччі, а автомобіль Audi врізався в дерево на узбіччі протилежного боку дороги.
На місце події виїжджала слідчо-оперативна група слідчого управління ГУНП у Харківській області та патрульна поліція. Встановлюються всі обставини події.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0