17.08.2025  20:31   Дмитро Колонєй

Юний лихач влаштував аварію на головній вулиці Харкова

Поліція встановлює обставини ДТП в центрі Харкова.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 17 серпня 2025 близько 18:00 на Сумській вулиці 18-річний водій Audi при обгоні зіткнувся з авто ВАЗ 2101 під керуванням 56-річного чоловіка, який рухався в попутному напрямку. Внаслідок цього ВАЗ 2101 врізався в рекламний бігборд на узбіччі, а автомобіль Audi врізався в дерево на узбіччі протилежного боку дороги.
 
 
На місце події виїжджала слідчо-оперативна група слідчого управління ГУНП у Харківській області та патрульна поліція. Встановлюються всі обставини події.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав що у Харкові автомобіль виїхав на тротуар і травмував жінку з немовлям.
 
Тэги:  дтп, аварія, харків
