В Україні змінилися ціни на кавуни: як та чому
Який рух цін на популярну ягоду спостеригається на ринку розповіли експерти.
ціни на кавуни. Гуртові закупівельні ціни впали до рівня 5–15 гривень за кілограм (еквівалентно $0,12–0,36), що приблизно на 31% нижче, ніж було наприкінці попереднього робочого тижня. Водночас у роздрібній торгівлі, зокрема в супермаркетах, кавуни продаються за ціною від 17,49 грн/кг.
Чому дешевшають кавуни
Активний збір врожаю кавунів через добру погоду майже по всій Україні.
Значне прискорення дозрівання плодів у полях через спекотну погоду.
Зростання обсягу пропозиції кавунів на внутрішньому ринку.
Зниження якості врожаю через посушливі умови на півдні країни.
Прагнення фермерів активізувати продажі та швидше реалізувати запаси, що залишилися на складах.
Що буде з цінами на кавуни
На сьогоднішній день вартість кавунів в Україні перевищує торішні показники серпня майже на 78%. Незважаючи на це, експерти аграрного сектору не очікують суттєвих змін у позитивний бік. Як зазначають фахівці, підвищити ціну зможуть лише ті продавці, які мають у своєму розпорядженні продукцію найвищої якості - а така категорія кавунів представлена на ринку в дуже обмеженій кількості.
