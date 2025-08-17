    
17.08.2025  14:39   Дмитро Колонєй

В Україні змінилися ціни на кавуни: як та чому

Який рух цін на популярну ягоду спостеригається на ринку розповіли експерти.


Фото: Дмитро Колонєй
Як повідомляє РЕДПОСТ, в Україні майже на третину знизилися ціни на кавуни. Гуртові закупівельні ціни впали до рівня 5–15 гривень за кілограм (еквівалентно $0,12–0,36), що приблизно на 31% нижче, ніж було наприкінці попереднього робочого тижня. Водночас у роздрібній торгівлі, зокрема в супермаркетах, кавуни продаються за ціною від 17,49 грн/кг.
 

Чому дешевшають кавуни

 
  • Активний збір врожаю кавунів через добру погоду майже по всій Україні.
  • Значне прискорення дозрівання плодів у полях через спекотну погоду. 
  • Зростання обсягу пропозиції кавунів на внутрішньому ринку.
  • Зниження якості врожаю через посушливі умови на півдні країни. 
  • Прагнення фермерів активізувати продажі та швидше реалізувати запаси, що залишилися на складах.
 
 

Що буде з цінами на кавуни 

 
На сьогоднішній день вартість кавунів в Україні перевищує торішні показники серпня майже на 78%. Незважаючи на це, експерти аграрного сектору не очікують суттєвих змін у позитивний бік. Як зазначають фахівці, підвищити ціну зможуть лише ті продавці, які мають у своєму розпорядженні продукцію найвищої якості - а така категорія кавунів представлена на ринку в дуже обмеженій кількості.
 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові подорожчали рис, манка, макарони та олія, подешевшали сіль і борошно, ціни на гречку, пшоно, цукор та яйця залишаються стабільними.
 
