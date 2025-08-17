17.08.2025 15:29 Дмитро Колонєй

На Харківщині спалахнув будинок через удар окупантів

Ворог атакував безпілотниками житловий сектор на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ, росіяни вдень 17 серпня 2025 року завдали удару БпЛА по селу Підсереднє Великобурлуцької громади Куп'янського району. Виникла пожежа у одноповерховому житловому будинку на двох господарів. Полум'я охопило конструктивні елементи на площі близько 300 м кв.

Обійшлося без жертв та постраждалих. До ліквідації наслідків ворожої атаки залучалися підрозділи ДСНС, зокрема медики та офіцер-рятувальник громади. Допомогу надавала й техніка місцевого сільгосппідприємства.