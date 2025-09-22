Ракетний обстріл села Бобрівка у Харківському районі

Окупанти завдали ракетного удару по Бобрівці Харківського району. Відомостей про постраждалих чи руйнування поки немає.
Близько 11:24 російські війська завдали ракетного удару по селу Бобрівка Харківського району. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
Станом на цей час даних щодо постраждалих чи руйнувань не надходило.
На місці події працюють підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій, які здійснюють перевірку території та ліквідовують можливі наслідки атаки.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби під ударами російської армії опинилися сім населених пунктів Харківщини.
