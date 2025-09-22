    
22.09.2025  16:35   Віталій Хіневич

Фахівці метрополітену Харкова взяли участь у ярмарку вакансій у Мерефі

Співробітники відділу кадрів комунального підприємства «Харківський метрополітен» взяли участь у ярмарку вакансій у місті Мерефа Харківської області.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківський метрополітен».
 
У заході були представлені транспортні комунальні підприємства Харкова та комунальні підприємства Мерефи.
 
 
Представники відділу кадрів розповіли про найактуальніші вакансії підприємства та запросили бажаючих на співбесіди до підрозділів метрополітену.
 
З актуальними вакансіями КП «Харківський метрополітен» можна ознайомитись за посиланням.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що метрополітен Харкова запрошує на безкоштовне навчання машиністів дрезини.
 
