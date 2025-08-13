13.08.2025 10:28 Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 13 серпня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 13 серпня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків – 12

Золочів – 13

Богодухів – 11

Коломак – 14

Великий Бурлук – 12

Печеніги – 13

Слобожанське – 12

Куп’янськ – 12

Берестин – 11

Лозова – 11

Ізюм – 10

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації в Харкові та області на 12 серпня 2025 року.