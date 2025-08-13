13.08.2025 09:55 Рита Парфенова

На Харківщині задокументували нові воєнні злочини рф за добу (фото)

Поліція фіксує наслідки обстрілів Ізюмського та Куп’янського районів, де російські війська атакували цивільну інфраструктуру.



Фото: Поліція Харківської області

Минулої доби російські війська обстріляли Ізюмський та Куп’янський райони Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Проти мирного населення застосували реактивні системи залпового вогню, FPV-дрони та безпілотники. Внаслідок атак пошкоджена цивільна інфраструктура, жертв та постраждалих немає.

У Куп’янському районі удар з безпілотника спричинив пожежу на сільськогосподарській фермі. В Ізюмському районі пошкоджено кілька приватних будинків.

12 серпня правоохоронці провели 36 оглядів місць подій та відкрили 6 кримінальних проваджень, пов’язаних із збройною агресією рф. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення слідчі Харківщини внесли до ЄРДР відомості про 26 003 воєнні злочини, скоєні на території області.

