Скільки дітей народилося протягом тижня у Харкові

Про це поінформували у Департаменті охорони здоров’я Харкова.
Загалом з початку війни в Харкові з'явилося на світ 8984 дитини.
Не поспішайте з важливими рішеннями, навіть якщо з’явиться яскрава ідея. Емоції можуть переважити логіку, що призведе до помилок.
Ранок у Харкові розпочнеться з хмарного неба, яке протримається майже до вечора. Опадів не очікується, а ближче до вечора хмари розсіються.
Друга середа серпня – це особливий день для всіх, хто захоплюється мистецтвом письма, адже саме тоді відзначається Всесвітній день каліграфії.
