    
Главная Новини Харкова Суспільство Скільки дітей народилося протягом тижня у Харкові
14.08.2025  16:00   Дмитро Колонєй

Скільки дітей народилося протягом тижня у Харкові

Про це поінформували у Департаменті охорони здоров’я Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ, в Харкові з 7 по 13 серпня 2025 року народилася 60 дітей.
 
серед новонароджених
  • 30 хлопчиків та 
  • 30 дівчаток
в тому числі двійня - хлопчики. 

Загалом з початку війни в Харкові з'явилося на світ 8984 дитини.

 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові врятували трирічну дівчинку, яка випала з вікна п’ятого поверху.
 
Тэги:  діти, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
13.08 Надзвичайні події Харківські патрульні нагадали правила, які збережуть життя дітей 10.08 Суспільство Харківські діти з родин військовослужбовців показали, як відпочивали в Турції (фото) 07.08 Надзвичайні події У Харкові зникла безвісті дитина з рожевим волоссям та у красних кедах
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 