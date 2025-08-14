14.08.2025 16:21 Дмитро Колонєй
У Харкові тестуватимуть 5G в Україні
Крім Харкова тестування пройде лише у двох містах країни.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, згідно оновленній постанові Уряду, Харків та Бородянка цієї осені приєднаються
до тестуванні 5G в Україні. Перевірку роботи технології будуть проводити також у Львові.
Наше місто потрапило до списку, бо через обстріли зазнало значних руйнувань. А випробувати технологію надважливо саме у найскладніших обставинах. Україна здатна впроваджувати інновації навіть в умовах можливих перебоїв постачання та обмежених ресурсів.
Фахівці також зможуть оцінити потенціал 5G у відбудові міст, від впровадження smart-рішень для муніципалітетів до цифрових сервісів для громадян.
Також до 2030 року Україна поступово перейде з 3G на сучасні стандарти зв’язку, зокрема як 4G. Це відбуватиметься крок за кроком. Нові технології забезпечать швидший інтернет і стабільніший зв’язок, а робота мереж стане ще ефективнішою.
