    
Главная Новини Харкова Технології У Харкові тестуватимуть 5G в Україні
14.08.2025  16:21   Дмитро Колонєй

У Харкові тестуватимуть 5G в Україні

Крім Харкова тестування пройде лише у двох містах країни.


У Харкові тестуватимуть 5G в Україні
Як повідомляє РЕДПОСТ, згідно оновленній постанові Уряду, Харків та Бородянка цієї осені приєднаються до тестуванні 5G в Україні. Перевірку роботи технології будуть проводити також у Львові.
 
Наше місто потрапило до списку, бо через обстріли зазнало значних руйнувань. А випробувати технологію надважливо саме у найскладніших обставинах. Україна здатна впроваджувати інновації навіть в умовах можливих перебоїв постачання та обмежених ресурсів. 
 
Фахівці також зможуть оцінити потенціал 5G у відбудові міст, від впровадження smart-рішень для муніципалітетів до цифрових сервісів для громадян. 
 
Також до 2030 року Україна поступово перейде з 3G на сучасні стандарти зв’язку, зокрема як 4G. Це відбуватиметься крок за кроком. Нові технології забезпечать швидший інтернет і стабільніший зв’язок, а робота мереж стане ще ефективнішою. 
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Тэги:  подія, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
13.08 Армія В парламенті України пропонують дозволити виїзд за кордон певній категорії чоловіків: кому саме 12.08 Суспільство Побачити зорепад можна в небі над Україною 12.08 Освіта В Україні підвищать стипендії студентам
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 