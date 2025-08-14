    
Главная Новини Харкова Армія Окупанти штурмами випробовували на міцність оборону чотирьох селищ Харківщини
14.08.2025  16:51   Дмитро Колонєй

Окупанти штурмами випробовували на міцність оборону чотирьох селищ Харківщини

Оперативна ситуація по Харківщині на 14 серпня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, ворог продовжує обстрілювати прокордонні селища. Так, від ударів російської артилерії постраждали села Тимофіївка та Леміщине Харківської області.
  • На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили штурм ворога поблизу Глибокого.
  • На Куп’янському напрямку противник з початку доби тричі атакував  в районах населених пунктів Куп’янськ, Голубівка та Загризове.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що з російського полону повернулися 84 українці.
 
 
