01.09.2023 18:31 Дмитро Колонєй
У Харкові чоловік полюбляв та поширював комуністичну символіку
Правоохоронці оголосили мешканцю Харкова підозру.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посланням на Харківську обласну прокуратуру
та ГУ Нацполіції
, 50-річний харків’янин порушував закон, публікуючи на своїй сторінці заблокованій на території України соціальній мережі заборонену символіку, зображення та іншу інформацію, що містять у собі пропаганду комуністичного тоталітарного режиму.
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будучи палким прихильником комуністичного тоталітарного режиму, активно демонстрував свою позицію в забороненій в Україні соціальній мережі «Одноклассники».
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розміщував дописи, у яких вітав «С Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота»,
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стверджував, що «красная армия всех сильней»,
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цитував пісню радянських часів: «Мой адрес – не дом и не улица. Мой адрес – Советский Союз!»
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запевняв: «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым».
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супроводжував публікації візуальними зображеннями символіки комуністичного тоталітарного режиму, зокрема фотографіями прапора СРСР, значка Червоної Зірки, Жовтневої революції, а також портретами Леніна і Сталіна.
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Підозрюваний навіть «прикрасив» свою аватарку, додавши зображення георгіївської стрічки.
Викриття та документування протиправної діяльності проводилось спільно зі слідчими СВ ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.
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