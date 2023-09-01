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01.09.2023  18:31   Дмитро Колонєй

У Харкові чоловік полюбляв та поширював комуністичну символіку

Правоохоронці оголосили мешканцю Харкова підозру.

Поширював у мережі комуністичну символіку мешканець Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посланням на Харківську обласну прокуратуру та ГУ Нацполіції, 50-річний харків’янин порушував закон, публікуючи на своїй сторінці заблокованій на території України соціальній мережі заборонену символіку, зображення та іншу інформацію, що містять у собі пропаганду комуністичного тоталітарного режиму.
 
  • будучи палким прихильником комуністичного тоталітарного режиму, активно демонстрував свою позицію в забороненій в Україні соціальній мережі «Одноклассники».
  • розміщував дописи, у яких вітав «С Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота»,
  • стверджував, що «красная армия всех сильней»,
  • цитував пісню радянських часів: «Мой адрес – не дом и не улица. Мой адрес – Советский Союз!»
  • запевняв: «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым».
  • супроводжував публікації візуальними зображеннями символіки комуністичного тоталітарного режиму, зокрема фотографіями прапора СРСР, значка Червоної Зірки, Жовтневої революції, а також портретами Леніна і Сталіна.
  • Підозрюваний навіть «прикрасив» свою аватарку, додавши зображення георгіївської стрічки.
Викриття та документування протиправної діяльності проводилось спільно зі слідчими СВ ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  кримінал, символіка, харків
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