05.12.2022 14:05 Рита Парфенова

Житель Мерефи постраждав від вибуху: подробиці

Поліцейські з’ясовують обставини травмування місцевого мешканця у Харківському районі

4 грудня лікарі швидкої медичної допомоги повідомили поліцію про паціента з вибуховою травмою, передає РЕДПОСТ.

Зі слів потерпілого працівники поліції з’ясували, що постраждалий у місцевому лісі знайшов запал до гранати. Чоловік приніс вибухонебезпечний предмет додому та смикнув за чеку, внаслідок чого стався вибух.



Внаслідок вибуху запалу до гранати 52-річний житель міста Мерефа отримав мінно-вибухову травму, множинні пошкодження м’яких тканин обличчя, верхніх кінцівок та грудної клітини.



Інформація про подію зареєстрована в Єдиному обліку. За даним фактом триває перевірка.

Нагадаємо, за минуду добу у Харківській області двох чоловіків госпітализовано з вибуховими травмами.