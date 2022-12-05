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05.12.2022  14:05   Рита Парфенова

Житель Мерефи постраждав від вибуху: подробиці

Поліцейські з’ясовують обставини травмування місцевого мешканця у Харківському районі

мина-лепесток

4 грудня лікарі швидкої медичної допомоги повідомили поліцію про паціента з вибуховою травмою, передає РЕДПОСТ.

Зі слів потерпілого працівники поліції з’ясували, що постраждалий у місцевому лісі знайшов запал до гранати. Чоловік приніс вибухонебезпечний предмет додому та смикнув за чеку, внаслідок чого стався вибух.

Внаслідок вибуху запалу до гранати 52-річний житель міста Мерефа отримав мінно-вибухову травму, множинні пошкодження м’яких тканин обличчя, верхніх кінцівок та грудної клітини.

Інформація про подію зареєстрована в Єдиному обліку. За даним фактом триває перевірка.

Нагадаємо, за минуду добу у Харківській області двох чоловіків госпітализовано з вибуховими травмами.

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  мина, мерефа, харьков, агресия россии
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