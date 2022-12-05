05.12.2022 14:15 Віталій Хінєвіч

У Харківській області жінка присвоювала гуманітарну допомогу, передбачену мешканцям будинку

Громадянка протягом трьох тижнів отримувала гуманітарку, яка призначалася для мешканців будинку.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергія Болвінова.

Повідомляється, що 38-річна Світлана зв’язалась з гуманітарним фондом “World Central Kitchen”, заявила що вона представник свого багатожитлового будинку, та впродовж трьох тижнів отримувала «гуманітарку» для усього дому.

«Але виявилось, що Світлана не передавала допомогу іншим мешканцям будинку - все залишала собі, при цьому заявляючи організації, що допомогу вона передала сусідам.

Світлана отримала підозру від дізнавачів за ч. 1 ст. 190 (шахрайство). Санкція статті передбачає штраф від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від двохсот до двохсот сорока годин, або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років»,- розповів Сергій Болвінов.

Нагадаємо, на Харківщині цивільні підірвалися на мінах.