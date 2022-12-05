    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харківській області жінка присвоювала гуманітарну допомогу, передбачену мешканцям будинку
05.12.2022  14:15   Віталій Хінєвіч

У Харківській області жінка присвоювала гуманітарну допомогу, передбачену мешканцям будинку

Громадянка протягом трьох тижнів отримувала гуманітарку, яка призначалася для мешканців будинку.

У Харківській області жінка привласнювала гуманітарну допомогу
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергія Болвінова.
 
Повідомляється, що 38-річна Світлана зв’язалась з гуманітарним фондом “World Central Kitchen”, заявила що вона представник свого багатожитлового будинку, та впродовж трьох тижнів отримувала «гуманітарку» для усього дому.
 
«Але виявилось, що Світлана не передавала допомогу іншим мешканцям будинку - все залишала собі, при цьому заявляючи організації, що допомогу вона передала сусідам. 
 
Світлана отримала підозру від дізнавачів за ч. 1 ст. 190 (шахрайство). Санкція статті передбачає штраф від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від двохсот до двохсот сорока годин, або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років»,- розповів Сергій Болвінов.
 
Нагадаємо, на Харківщині цивільні підірвалися на мінах.
Источник:   Сергій Болвінов
 Тэги:  криминал, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
03.12 Надзвичайні події У Харківській області вбили собаку, який жив на території церкви 03.12 Надзвичайні події Чоловік у Харківській області стріляв зі зброї у своїх родичів 03.12 Надзвичайні події У Харкові знайшли жінку з пораненнями в області шиї
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 