05.12.2022 14:25 Віталій Хінєвіч

Комунальники ліквідували аварію на тепломагістралі в Харкові

До будинків, які довелося відключати від теплопостачання 3 грудня через дефект на 95-й магістралі, подали тепло.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Повідомляється, що після усунення дефекту тривають земляні роботи і розповітрення систем у під'їздах. На ХТМ підкреслили, що система погано переносить багаторазове заповнення через перепади напруги, і кожна зміна режимів тиску має побічний ефект - гідроудари. Особливо болісно на них реагують старі труби.

«Дефект виявили о 16:00 в суботу. Ремонтні бригади одразу почали роботи. Труба діаметром 1000 мм розташована на значній глибині під землею, вкрита бетонними лотками. Шурф оперативно розкопали, систему довелося наполовину злити, щоб уникнути розмерзання. Основний дефект локалізували швидко, потім тривало заповнення системи. О 12-тій ночі у неділю дефект був усунений, системи заповнені», - розповіли на ХТМ.

Там зазначили, що цю ділянку 95-ї магістралі довжиною 1,6 км планується замінити у наступному ремонтному сезоні. Магістраль була побудована у 1978 році.

Нагадаємо, харківські комунальники протягом місяця усунули понад 300 пошкоджень на водоводах.