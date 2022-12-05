На Харківщині чоловік підірвався на міні під час робіт на подвір’ї

В Ізюмського району місцевий житель наступив на міну-пелюстку на власному городі.
Про поранення правоохоронцям повідомив лікар, передає РЕДПОСТ
Подія сталася 4 грудня о 10:30 в селищі Донецьке Ізюмського району. Чоловік обрізав дерева у дворі та коли тягнув гілку на город, наступив на міну "пелюстка". В результаті вибуху він отримав поранення. Його доставили до медичного закладу.
На місце події виїжджали працівники слідчо-оперативної групи. Правоохоронці провели огляд місця події та зібрали речові докази.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, за минуду добу у Харківській області двох чоловіків госпітализовано з вибуховими травмами.
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