05.12.2022 13:40 Віталій Хінєвіч

Сергія Жадана відзначило німецьке видання

Frankfurter Allgemeine Zeitung, одна з найавторитетніших газет та онлайн-медіа Німеччини, оприлюднила список культурних діячів року.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство культури та інформаційної політики України.

Повідомляється, що перше місце серед лідерів культурного рейтингу посіли іранські борчині за свободу – жінки, які наважуються на протести попри арешти та смертні вироки: журналістки, спортивні тренерки, школярки чи домогосподарки.

Друге місце зайняв Сергій Жадан.

На третій сходинці Салман Рушді, всесвітньо відомий американо-британський письменник індійського походження, лауреат Букерівської премії 1981 року, на життя якого у серпні було скоєно замах.

«До 24 лютого, дня нападу Росії, він, безумовно, був найвідомішим українським письменником свого покоління, але відтоді став обличчям всієї України, що чинить спротив. Із цього спротиву Жадан говорить не лише зі світом, повідомляючи про жахи та злочини проти людяності, він говорить передовсім зі своїм народом», – пише видання про діяльність Жадана.