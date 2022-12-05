05.12.2022 13:12 Рита Парфенова

Харків’ян попередили про можливі ракетні удари

Жителів міста та області закликають не ігнорувати сигнали тривоги та перебувати в укриттях.



Фото з відкритих джерел

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов попередив цивільне населення про можливі ракетні удари, передає РЕДПОСТ.

«Шановні жителі Харківщини, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Є загроза ракетних ударів. Під час тривоги максимально перебувайте в укриттях!», – написав він.



Нагадаємо, в Україні проходить відновлення енергосистеми після сьомої атаки росіян на енергетичну інфраструктуру України, яка була 23 листопада. З 5 грудня енергетична система України зможе перейти від аварійних відключень електроенергії до стабілізаційних.