Харків’ян попередили про можливі ракетні удари

Жителів міста та області закликають не ігнорувати сигнали тривоги та перебувати в укриттях.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов попередив цивільне населення про можливі ракетні удари, передає РЕДПОСТ.
«Шановні жителі Харківщини, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Є загроза ракетних ударів. Під час тривоги максимально перебувайте в укриттях!», – написав він.
Нагадаємо, в Україні проходить відновлення енергосистеми після сьомої атаки росіян на енергетичну інфраструктуру України, яка була 23 листопада. З 5 грудня енергетична система України зможе перейти від аварійних відключень електроенергії до стабілізаційних.
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