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05.12.2022  08:56   Рита Парфенова

Графіки планових відключень повертаються в Україну

Енергетична система України зможе перейти від аварійних відключень електроенергії до стабілізаційних.


Фото з відкритих джерел

Про це на телемарафоні повідомив директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко, передає РЕДПОСТ.

Як пояснив Омельченко, 4 грудня енергетикам вдалося додатково запустити один енергоблок Хмельницької АЕС потужністю 1 ГВт. Вони відремонтували деякі високовольтні лінії електропередачі та відновили роботу трансформаторів.

«Це дозволить вже із завтрашнього дня, щоб об'єднана енергетична система України працювала та перейшла з аварійних відключень до стабілізаційних», - наголосив Омельченко.

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Зокрема, вже у понеділок 5 грудня у Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях діятимуть планові відключення світла.

При цьому в ДТЕК додали, що ситуація в енергосистемі також залишається складною.

«Тому просимо з розумінням ставитися до можливих відхилень, які можуть виникати для балансування енергетичної системи України. Робимо все можливе, щоб їх було якнайменше», - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 4 грудня бригади Комплексу «Харківводопостачання» виконували заплановані ремонтні роботи на 18 ділянках трубопроводів холодного водопостачання.

Источник:   Марафон телеканалу "Київ"
 Тэги:  отключение света
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