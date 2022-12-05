8-місячне немовля постраждало на пожежі під Харковом

Постраждалих дитину та її батька відвезли до медичного закладу.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу ДСНС України в Харківській області.
Пожежа сталася 4 грудня близько 18:30 у селі Вовківка Кегичівської громади у приватному будинку, розташованому у пров. Весняному, 3. Там горіли домашні речі на площі 9 кв.м.
Вогонь ліквідований сусідами до прибуття рятувальників. Піж час пожежі 8-місячне немовля отримало опіки. Дитину разом із її постраждалим батьком сусіди відвезли до медичного закладу.
Попередньо, пожежа, виникла з побутової причини.
Нагадаємо, у Харківській області за добу з 4 по 5 грудня 2022 року зафіксована одна пожежа, спричинена влучанням ворожих снарядів.
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