05.12.2022 08:38 Рита Парфенова

8-місячне немовля постраждало на пожежі під Харковом

Постраждалих дитину та її батька відвезли до медичного закладу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу ДСНС України в Харківській області.

Пожежа сталася 4 грудня близько 18:30 у селі Вовківка Кегичівської громади у приватному будинку, розташованому у пров. Весняному, 3. Там горіли домашні речі на площі 9 кв.м.

Вогонь ліквідований сусідами до прибуття рятувальників. Піж час пожежі 8-місячне немовля отримало опіки. Дитину разом із її постраждалим батьком сусіди відвезли до медичного закладу.

Попередньо, пожежа, виникла з побутової причини.

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 4 по 5 грудня 2022 року зафіксована одна пожежа, спричинена влучанням ворожих снарядів.