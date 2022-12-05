05.12.2022 08:25 Рита Парфенова

Ракетним ударом знищена СТО на Харківщині. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 4 по 5 грудня 2022 року зафіксована одна пожежа, спричинена влучанням ворожих снарядів.



facebook.com/DSNSKHARKIV

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 5 грудня.

Близько 4-ї години ранку 5 грудня Куп’янська громада знову піддалась ворожому обстрілу. Влучанням одного з боєприпасів зруйновано станцію технічного обслуговування на площі 300 кв.м., загорілись залишки його конструктивних елементів та автомобіль на площі 10 кв.м. Також пошкоджені 2 поруч розташовані приватні домоволодіння. Рятувальники 44-ї ДПРЧ загасили вогонь вже о 05:18.



Загалом за добу з 4 по 5 грудня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 27 оперативних виїздів, з яких:

17 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинена ворожим обстрілом;

5 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

5 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 119 вибухонебезпечних предметів.



Мешканцям міста Куп’янська, а також с. Коротич Пісочинської громади рятувальники доставили 13,5 тонн питної води.

Нвгвдвємо, протягом доби з 4 по 5 грудня військові рф обстріляли щонайменше 17 населених пунктів Харківської області.