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05.12.2022  08:25   Рита Парфенова

Ракетним ударом знищена СТО на Харківщині. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 4 по 5 грудня 2022 року зафіксована одна пожежа, спричинена влучанням ворожих снарядів.


facebook.com/DSNSKHARKIV

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 5 грудня.

Близько 4-ї години ранку 5 грудня Куп’янська громада знову піддалась ворожому обстрілу. Влучанням одного з боєприпасів зруйновано станцію технічного обслуговування на площі 300 кв.м., загорілись залишки його конструктивних елементів та автомобіль на площі 10 кв.м. Також пошкоджені 2 поруч розташовані приватні домоволодіння. Рятувальники 44-ї ДПРЧ загасили вогонь вже о 05:18.

Загалом за добу з 4 по 5 грудня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 27 оперативних виїздів, з яких:

  • 17 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинена ворожим обстрілом;
  • 5 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
  • 5 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 119 вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям міста Куп’янська, а також с. Коротич Пісочинської громади  рятувальники доставили 13,5 тонн питної води.

Нвгвдвємо, протягом доби з 4 по 5 грудня військові рф обстріляли щонайменше 17 населених пунктів Харківської області.

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, обстрел, харьков, гсчс, агрессия россии
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