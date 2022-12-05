05.12.2022 09:27 Рита Парфенова

Внаслідок ракетного обстрілу Куп’янська загинула жінка

Після 4 години ранку росіяни вдарили ракетами типу С-300 по цивільній інфраструктурі Куп’янська.

Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.



«За попередніми даними правоохоронців, внаслідок ударів окупантів по Куп‘янську загинула жінка, детальна інформація уточнюється», – розповів він.



Одна з ракет пострапила у станцію техничніого обслуговування. Внаслідок обстрілу виникла пожежа на СТО, горів автомобіль. Пошкоджені покрівлі приватних будинків.



Крім цього, окупанти завдавали артилерійських ударів по населених пунктах Харківського, Чугуївського та Ізюмського районах.

Нвгвдвємо, протягом доби з 4 по 5 грудня військові рф обстріляли щонайменше 17 населених пунктів Харківської області.