05.12.2022 09:51 Рита Парфенова

Розмінування Харківщини: за добу знешкоджено більше сотні мін та боєприпасів

Піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області обстежили більше шости гектарів території



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У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.

За минулу добу 4 грудня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 6,4 га території, 1,9 км ЛЕП.

Саперами виявлено та знешкоджено 119 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів.

До робіт залучалося 22 піротехнічних розрахунки ДСНС у складі 113 осіб особового складу та 44 одиниці техніки.

Загалом починаючи з 8 вересня, піротехніки обстежили 1665,5 га території, 248,6 км автомобільних доріг, 555 км ЛЕП, 154 км залізничних колій та 186,8 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 44 тис. 614 ВНП.

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 4 по 5 грудня 2022 року зафіксована одна пожежа, спричинена влучанням ворожих снарядів.