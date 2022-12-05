05.12.2022 10:30 Рита Парфенова

Двоє людей загинули на пожежах у Харкові та Старому Салтові

У Харкові та області з причини порушення Правил пожежної безпеки трапилось 2 пожежі, на яких загинули люди.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-сліжбу ДСНС України в Харківській області, за добу трапилось 2 пожежі з побутових причин, на яких загинули 2 людини.

Перший випадок трапився у Холодногірському районі Харкова на вул. Докучаєва, 27.

Інший – у селищі Старий Салтів Чугуївського району.

В обох випадках загинули чоловіки.

Нагадаємо подробиці гасіння пожежі у приватному будинку на вулиці Докучаєва у Харькові.