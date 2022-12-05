    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Двоє людей загинули на пожежах у Харкові та Старому Салтові
05.12.2022  10:30   Рита Парфенова

Двоє людей загинули на пожежах у Харкові та Старому Салтові

У Харкові та області з причини порушення Правил пожежної безпеки трапилось 2 пожежі, на яких загинули люди.

огонь

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-сліжбу ДСНС України в Харківській області, за добу трапилось 2 пожежі з побутових причин, на яких загинули 2 людини.

Перший випадок трапився у Холодногірському районі Харкова на вул. Докучаєва, 27.

Інший – у селищі Старий Салтів Чугуївського району.

В обох випадках загинули чоловіки.

Нагадаємо подробиці гасіння пожежі у приватному будинку на вулиці Докучаєва у Харькові.

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, харьков, гсчс
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
05.12 Медицина Відомо про стан немовля, яке постраждало внаслідок пожежі під Харковом 05.12 Надзвичайні події 8-місячне немовля постраждало на пожежі під Харковом 05.12 Надзвичайні події Ракетним ударом знищена СТО на Харківщині. Оперативна обстановка від ДСНС
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 