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05.12.2022  10:42   Рита Парфенова

Відомо про стан немовля, яке постраждало внаслідок пожежі під Харковом

Дитина знаходиться у реанімації.


Фото з відкритих джерел

скорая помощь

Про стан 8-місячного немовля, яке отримало опіки під час пожежі в будинку у Кегичівській громаді, повідомили у Харківській ОВА, передає РЕДПОСТ.

Дитина перебуває у реанімації у вкрай тяжкому стані, у неї 40% опіків тіла. Лікарі роблять усе можливе.

Нагадаємо, пожежа сталася 4 грудня близько 18:30 у селі Вовківка Кегичівської громади у приватному будинку, розташованому у пров. Весняному, 3.

Тэги:  реденок, пожар, харьков
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