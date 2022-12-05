05.12.2022 10:42 Рита Парфенова

Відомо про стан немовля, яке постраждало внаслідок пожежі під Харковом

Дитина знаходиться у реанімації.



Фото з відкритих джерел

Про стан 8-місячного немовля, яке отримало опіки під час пожежі в будинку у Кегичівській громаді, повідомили у Харківській ОВА, передає РЕДПОСТ.



Дитина перебуває у реанімації у вкрай тяжкому стані, у неї 40% опіків тіла. Лікарі роблять усе можливе.

Нагадаємо, пожежа сталася 4 грудня близько 18:30 у селі Вовківка Кегичівської громади у приватному будинку, розташованому у пров. Весняному, 3.