Відомо про стан немовля, яке постраждало внаслідок пожежі під Харковом

Дитина знаходиться у реанімації.
Про стан 8-місячного немовля, яке отримало опіки під час пожежі в будинку у Кегичівській громаді, повідомили у Харківській ОВА, передає РЕДПОСТ.
Дитина перебуває у реанімації у вкрай тяжкому стані, у неї 40% опіків тіла. Лікарі роблять усе можливе.
Нагадаємо, пожежа сталася 4 грудня близько 18:30 у селі Вовківка Кегичівської громади у приватному будинку, розташованому у пров. Весняному, 3.
Комментариев: 0
Креативність і кмітливість сьогодні будуть на висоті, тож день обіцяє принести свіжість сприйняття та безліч цікавих відкриттів.
Увесь день у Харкові утримається ясна морозна погода. Без опадів.
Сьогодні святкують представники науки, яка знає все: щороку 5 грудня в Україні вітають працівників статистики.
влажность:
давление:
ветер: