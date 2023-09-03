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03.09.2023  13:52   Рита Парфенова

Харківська 92-га ОШБр знищила дроном російський «Солнцепек» вартістю $3 млн: відео

Військовослужбовці харківської бригади знищили важку російську техніку.

У Телеграм-каналі 92-ї окремої механізованої бригади опубліковано відео, як бійці відпрацювали нічним дроном по ворожій техніці.

За даними військових, рота ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) «АХІЛЛЕС» 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка знищила важку вогнеметну систему ТОС-1А «Солнцепек» вартістю $3 млн за допомогою FPV-дрона.

Повідомляється, що ТОС-1А «Солнцепек» – це важка система залпового вогню 220-мм калібру. Вони змонтовані на шасі танка Т-72. Установка використовує термобаричні некеровані реактивні снаряди, які мають довжину 3700 мм та вагу 217 кг. Ці реактивні снаряди складаються з головної частини термобаричної або запалювальної дії, підривника та твердопаливного реактивного двигуна.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 3 серпня 2023 року.

 

Источник:   92 Бригада ім.І.Сірка
 Тэги:  армія, війна, 92 ошбр, харків
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