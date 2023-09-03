03.09.2023 14:39 Рита Парфенова

Бізнес став фундаментом економічної незалежності: привітання Ігоря Терехова з Днем підприємця України

Привітання Харківського міського голови Ігоря Терехова з Днем підприємця України.



РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ , мер Харкова Ігор Терехов привітав пыдприэмцыв з їх святом.

«Бізнес став фундаментом економічної незалежності та драйвером подальшого розвитку України.



Війна показала, наскільки мужніми, незламними, соціально відповідальними і працьовитими є наші підприємці. Попри складні часи, постійні обстріли, вони працюють, створюють нові робочі місця, сплачують податки, займаються волонтерством, гуртуються у бізнес-спільноти і в такий спосіб допомагають відроджувати економіку.



Сьогодні у Харкові працюють більше 118-ти тисяч фізичних осіб-підприємців. Щира подяка вам та вашим колективам за щоденну працю, завдяки якій забезпечуються потреби нашого міста, населення та військових!



Бажаю вам невичерпної енергії, впевненості у власних силах, успіхів та здійснення усіх задумів!



У нас є спільна мета - Перемога України, яка обов’язково настане!» ‐ говориться у привітанні», – йдеться у привітанні