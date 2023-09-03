Бізнес став фундаментом економічної незалежності: привітання Ігоря Терехова з Днем підприємця України

Привітання Харківського міського голови Ігоря Терехова з Днем підприємця України.
«Бізнес став фундаментом економічної незалежності та драйвером подальшого розвитку України.
Війна показала, наскільки мужніми, незламними, соціально відповідальними і працьовитими є наші підприємці. Попри складні часи, постійні обстріли, вони працюють, створюють нові робочі місця, сплачують податки, займаються волонтерством, гуртуються у бізнес-спільноти і в такий спосіб допомагають відроджувати економіку.
Сьогодні у Харкові працюють більше 118-ти тисяч фізичних осіб-підприємців. Щира подяка вам та вашим колективам за щоденну працю, завдяки якій забезпечуються потреби нашого міста, населення та військових!
Бажаю вам невичерпної енергії, впевненості у власних силах, успіхів та здійснення усіх задумів!
У нас є спільна мета - Перемога України, яка обов’язково настане!» ‐ говориться у привітанні», – йдеться у привітанні
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День вдалий для творчості. Уникайте тих, хто любить повчати та керувати, а заразом і самі уникайте повчальних ноток у своєму голосі.
Ранок у Харкові буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів.
3 вересня у світі відзначається День боротьби з самотністю.
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