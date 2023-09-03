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03.09.2023  14:39   Рита Парфенова

Бізнес став фундаментом економічної незалежності: привітання Ігоря Терехова з Днем підприємця України

Привітання Харківського міського голови Ігоря Терехова з Днем підприємця України.


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Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов привітав пыдприэмцыв з їх святом.

«Бізнес став фундаментом економічної незалежності та драйвером подальшого розвитку України.

Війна показала, наскільки мужніми, незламними, соціально відповідальними і працьовитими є наші підприємці. Попри складні часи, постійні обстріли, вони працюють, створюють нові робочі місця, сплачують податки, займаються волонтерством, гуртуються у бізнес-спільноти і в такий спосіб допомагають відроджувати економіку.

Сьогодні у Харкові працюють більше 118-ти тисяч фізичних осіб-підприємців. Щира подяка вам та вашим колективам за щоденну працю, завдяки якій забезпечуються потреби нашого міста, населення та військових!

Бажаю вам невичерпної енергії, впевненості у власних силах, успіхів та здійснення усіх задумів!

У нас є спільна мета - Перемога України, яка обов’язково настане!» ‐ говориться у привітанні», – йдеться у привітанні

Источник:   ХМР
 Тэги:  ігор терехов, харків
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