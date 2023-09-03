Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

03.09.2023 13:08 Рита Парфенова

Протягом доби 2 вересня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 55 вибухових предметів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

За минулу добу 2 вересня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 4,5 га території, з них 5020 кв.м. за допомогою машин механізованого розмінування, 4,6 км ліній електропередач у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.

Саперами виявлено та знешкоджено 55 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалось 30 піротехнічних розрахунків ДСНС у складі 146 саперів та 60 одиниць техніки.