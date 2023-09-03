Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Протягом доби 2 вересня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 55 вибухових предметів.
Саперами виявлено та знешкоджено 55 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалось 30 піротехнічних розрахунків ДСНС у складі 146 саперів та 60 одиниць техніки.
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