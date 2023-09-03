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03.09.2023  13:08   Рита Парфенова

Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Протягом доби 2 вересня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 55 вибухових предметів.

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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
За минулу добу 2 вересня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 4,5 га території, з них 5020 кв.м. за допомогою машин механізованого розмінування, 4,6 км ліній електропередач у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.

Саперами виявлено та знешкоджено 55 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалось 30 піротехнічних розрахунків ДСНС у складі 146 саперів та 60 одиниць техніки.

Усього, з початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили близько 3542 га території, 278 км автомобільних доріг, 2513 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 197 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 76 тис. 551 ВНП.
 
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 3 серпня 2023 року.
Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  розмінування, дснс, харьков, харків
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