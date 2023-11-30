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30.11.2023  12:51   Рита Парфенова

ДТП у Харкові: Lexus RX зіштовхнувся з деревом (фото)

Дві людини постраждали у дорожньо-транспортній пригоді у Шевченківському районі Харкова.

Новини Харкова: Lexus RX зіштовхнувся з деревом

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, повідомлення про дорожньо-транспортну подію на проспекті Перемоги надійшло до поліції 29 листопада близько 20:30.

Водій автомобіля "Lexus RX" не впорався із керуванням, виїхавши за межі проїжджої частини, де зіткнувся з деревом.

Новини Харкова: Lexus RX зіштовхнувся з деревом

В результаті аварії травми отримали 24-річний водій та 20-річний пасажир автомобіля.

Інформація щодо цього випадку включена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. За цією статтею передбачено до 3 років обмеження волі, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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Новини Харкова: Lexus RX зіштовхнувся з деревом

Новини Харкова: Lexus RX зіштовхнувся з деревом

Новини Харкова: Lexus RX зіштовхнувся з деревом

 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  дтп, харків
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