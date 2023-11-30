30.11.2023 12:51 Рита Парфенова

ДТП у Харкові: Lexus RX зіштовхнувся з деревом (фото)

Дві людини постраждали у дорожньо-транспортній пригоді у Шевченківському районі Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, повідомлення про дорожньо-транспортну подію на проспекті Перемоги надійшло до поліції 29 листопада близько 20:30.

Водій автомобіля "Lexus RX" не впорався із керуванням, виїхавши за межі проїжджої частини, де зіткнувся з деревом.