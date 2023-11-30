ДТП у Харкові: Lexus RX зіштовхнувся з деревом (фото)

Дві людини постраждали у дорожньо-транспортній пригоді у Шевченківському районі Харкова.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, повідомлення про дорожньо-транспортну подію на проспекті Перемоги надійшло до поліції 29 листопада близько 20:30.
Водій автомобіля "Lexus RX" не впорався із керуванням, виїхавши за межі проїжджої частини, де зіткнувся з деревом.
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