Неповнолітнього викрадача затримали у Харкові за кермом електрокара

У Харкові правоохоронці викрили 17-річного підлітка у скоєнні угону.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, зловмисник зламав замок, проник у гаражне приміщення та викрав "Nissan Lif".
Автомобіль вилучено. Вирішується питання про обрання порушнику запобіжного заходу.
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