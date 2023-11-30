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30.11.2023  11:42   Рита Парфенова

Неповнолітнього викрадача затримали у Харкові за кермом електрокара

У Харкові правоохоронці викрили 17-річного підлітка у скоєнні угону.

поліція

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, зловмисник зламав замок, проник у гаражне приміщення та викрав "Nissan Lif".

Автомобіль вилучено. Вирішується питання про обрання порушнику запобіжного заходу.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що поліція викрила у шахрайстві харків’янина, який продавав неіснуючі товари через Інтернет.
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  угон, харків
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