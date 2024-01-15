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15.01.2024  15:56   Рита Парфенова

Кількість людей, які хворіють на грип у Харкові, зросла за тиждень

За період з 8 по 14 січня в Харкові захворіли на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції 1361 особа, з яких 44% - це діти.


Фото з відкритих джерел
Як повідомляє РЕДПОСТ, інформація від Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб свідчить, що протягом минулого тижня було зареєстровано 76 випадків лабораторно підтвердженої коронавірусної хвороби COVID-19.

Показник захворюваності склав 96,2 на 100 тис. населення, що на 77% нижче за епідемічний поріг і вказує на низький рівень інтенсивності епідемічного процесу.

Протягом тижня було госпіталізовано 77 осіб, з яких чотири потребують реанімації та інтенсивної терапії з COVID-19. Зокрема, серед ушпиталених 29% – діти віком до 17 років.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що за період з 1 по 7 січня у Харкові зафіксовано 1071 випадок захворювання на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції.

 

Тэги:  грип, харків
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