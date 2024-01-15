Кількість людей, які хворіють на грип у Харкові, зросла за тиждень

Як повідомляє РЕДПОСТ , інформація від Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб свідчить , що протягом минулого тижня було зареєстровано 76 випадків лабораторно підтвердженої коронавірусної хвороби COVID-19.

Показник захворюваності склав 96,2 на 100 тис. населення, що на 77% нижче за епідемічний поріг і вказує на низький рівень інтенсивності епідемічного процесу.

Протягом тижня було госпіталізовано 77 осіб, з яких чотири потребують реанімації та інтенсивної терапії з COVID-19. Зокрема, серед ушпиталених 29% – діти віком до 17 років.

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