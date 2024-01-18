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18.01.2024  08:55   Віталій Хінєвіч

У Харкові внаслідок пожежі одна людина отруїлася, друга отримала опіки: оперативна інформація від ДСНС

Протягом доби з 17 по 18 січня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
17 січня о 19:58 в одній з квартир житлової чотирьохповерхівки на вул. Полтавський шлях у Харкові загорівся матрац на площі 1 кв.м. В ній рятувальники знайшли 43-річного чоловіка і витягли на свіже повітря. Далі його з отруєнням чадним газом госпіталізували до лікарні.
 
Також о 21:45 трапилась пожежа у гаражі на вул. Таджицькій в Харкові. Внаслідок неї постраждав 37-річний чоловік. Він отримав опіки верхніх кінцівок та обличчя і був госпіталізований до опікового центру. З гаражу рятувальники врятували його автомобіль.
 
Протягом доби рятувальники ДСНС на гасіння пожеж, пов’язаних з ворожими обстрілами, не залучались.
 
Загалом рятувальниками здійснено 27 оперативних виїздів, з яких:
 
  • 7 – на ліквідацію пожеж;
  • 3 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;
  • 5 – на обстеження місць ворожих обстрілів;
  • 1 – на чергування;
  • 4 – на допомогу населенню;
  • 7 – інші виїзди.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини.
 
Тэги:  події, харків
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