18.01.2024 08:55 Віталій Хінєвіч

У Харкові внаслідок пожежі одна людина отруїлася, друга отримала опіки: оперативна інформація від ДСНС

Протягом доби з 17 по 18 січня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

17 січня о 19:58 в одній з квартир житлової чотирьохповерхівки на вул. Полтавський шлях у Харкові загорівся матрац на площі 1 кв.м. В ній рятувальники знайшли 43-річного чоловіка і витягли на свіже повітря. Далі його з отруєнням чадним газом госпіталізували до лікарні.

Також о 21:45 трапилась пожежа у гаражі на вул. Таджицькій в Харкові. Внаслідок неї постраждав 37-річний чоловік. Він отримав опіки верхніх кінцівок та обличчя і був госпіталізований до опікового центру. З гаражу рятувальники врятували його автомобіль.

Протягом доби рятувальники ДСНС на гасіння пожеж, пов’язаних з ворожими обстрілами, не залучались.

Загалом рятувальниками здійснено 27 оперативних виїздів, з яких:

7 – на ліквідацію пожеж;

3 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

5 – на обстеження місць ворожих обстрілів;

1 – на чергування;

4 – на допомогу населенню;

7 – інші виїзди.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини.