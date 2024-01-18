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18.01.2024  08:30   Віталій Хінєвіч

Обстріли Харківщини: є загиблі та поранені

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Під ворожим вогнем були: Окіп Богодухівського району; Козача Лопань Харківського району; Гатище, Плетенівка Чугуївського району; Синьківка, Іванівка, Берестове Куп'янського району. 
 
Авіаційних ударів ворога зазнали Федорівка, Вовчанськ Чугуївського району; Табаївка, Піщане Куп'янського району.  
 
ЗСУ відбили 6 атаки ворога біля Синьківки Куп'янського району. 
 
Вчора близько 22:30 окупанти завдали два удари по м. Чугуїв. Тип озброєння встановлюється. Ворожий боєприпас влучив у будівлю навчального закладу.  Внаслідок обстрілу загинула 62-річна жінка, яка працювала оператором котельні. Травм зазнали 63-річний чоловік та 45-річна жінка. Обох госпіталізували, стан середній. Ще одній 82-річній постраждалій допомогу надали на місці.
 
Близько 15:00 ворог завдав удару по с. Малий Бурлук Куп'янського району. Внаслідок обстрілу загинула 62-річна жінка. 
 
10-річний хлопець зазнав травматичної ампутації нижньої кінцівки, дитину доставили до лікарні, стан важкий. 13-річна дівчина зазнала уламкового поранення, постраждалу також доставили до лікарні. Пошкоджено адміністративну будівлю, 6 житлових будинків, господарчі будівлі. 
 
Близько 13:45 ворог обстріляв м. Куп'янськ. Пошкоджено газопровід. Без постраждалих. 
 
О 15:00 окупанти КАБами здійснили обстріл біля с. Федорівка Куп’янського району. Близько 13:00 ворог з артилерії обстріляв м. Вовчанськ Чугуївського району. Постраждалих немає.
 
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Тэги:  агрессия россии, харків
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